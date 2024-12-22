Ти маєш рухатися, бл**а: ЗМІ процитували останні слова тренера Ф'юрі перед фінальним раундом з Усиком

Тренер колишнього чемпіона світу у надважкому дивізіоні британця Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) Шугар Хілл Стюард перед фінальним, 12 раундом реваншу проти володаря титулів WBC, WBA, WBO, IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО), закликав "Циганського короля" спробувати завершити поєдинок достроково.

Слова Хілла цитує видання Irish Star.

"Завтрашнього дня не буде, чуєш мене? Це треба робити зараз. Бій надто близький. Візьми цього виродка, він був у тебе в руках. Ти маєш рухатися, бл**а, на ногах. Ти ж знаєш, куди він бігтиме", – звертався Хілл до Ф'юрі.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.