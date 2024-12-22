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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Зеленський привітав Усика з перемогою над Ф'юрі

Руслан Травкін — 22 грудня 2024, 01:57
Зеленський привітав Усика з перемогою над Ф'юрі
Зеленський та Усик
facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський привітав Олександра Усика (23-0, 14 КО) з перемогою над Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Слова привітання глава держави розмістив у себе в соцмережах.

"Перемога!

Така важлива й така потрібна всім нам зараз.

Зберігши чемпіонські пояси, Олександр доводить: ми українці і свого не віддамо. І хай як важко було – поборемо. Ринг, поле бою чи дипломатична арена – бʼємося і свого не віддамо.

З перемогою, козаче!

З перемогою, Україно!

Слава Україні!", – написав Зеленський.

Зазначимо, що гонорар Олександра за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в хевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа.

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