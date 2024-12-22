Зеленський привітав Усика з перемогою над Ф'юрі
Президент України Володимир Зеленський привітав Олександра Усика (23-0, 14 КО) з перемогою над Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).
Слова привітання глава держави розмістив у себе в соцмережах.
"Перемога!
Така важлива й така потрібна всім нам зараз.
Зберігши чемпіонські пояси, Олександр доводить: ми українці і свого не віддамо. І хай як важко було – поборемо. Ринг, поле бою чи дипломатична арена – бʼємося і свого не віддамо.
З перемогою, козаче!
З перемогою, Україно!
Слава Україні!", – написав Зеленський.
Зазначимо, що гонорар Олександра за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.
Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.
На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в хевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа.