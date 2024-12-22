Зеленський привітав Усика з перемогою над Ф'юрі

Президент України Володимир Зеленський привітав Олександра Усика (23-0, 14 КО) з перемогою над Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Слова привітання глава держави розмістив у себе в соцмережах.

"Перемога!

Така важлива й така потрібна всім нам зараз.



Зберігши чемпіонські пояси, Олександр доводить: ми українці і свого не віддамо. І хай як важко було – поборемо. Ринг, поле бою чи дипломатична арена – бʼємося і свого не віддамо.



З перемогою, козаче!



З перемогою, Україно!



Слава Україні!", – написав Зеленський.