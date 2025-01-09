Це була нічия: тренер – про реванш Усика з Ф'юрі

Біллі Нельсон, тренер конголезького боксера Мартіна Баколе, вважає, що Олександру Усику присудили несправедливу перемогу в реванші з Тайсоном Ф’юрі.

Про це тренер розповів у коментарі Boxing Social.

"Можу сказати, що я нарахував нічию. Це було дуже близько. У цьому поєдинку не було бійця, який домінував. Я не можу погодитись з результатом, вибачте. Як я вже сказав, то була нічия.

Дуже близький поєдинок. Багато хто говорить, що Тайсона пограбували, але я не знаю, що сказати. То був дуже близький бій", – сказав Нельсон.