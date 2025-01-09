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Це була нічия: тренер – про реванш Усика з Ф'юрі

Олександр Булава — 9 січня 2025, 17:33
Це була нічия: тренер – про реванш Усика з Ф'юрі
Усик та Ф'юрі
Getty images

Біллі Нельсон, тренер конголезького боксера Мартіна Баколе, вважає, що Олександру Усику присудили несправедливу перемогу в реванші з Тайсоном Ф’юрі.

Про це тренер розповів у коментарі Boxing Social.

"Можу сказати, що я нарахував нічию. Це було дуже близько. У цьому поєдинку не було бійця, який домінував. Я не можу погодитись з результатом, вибачте. Як я вже сказав, то була нічия.

Дуже близький поєдинок. Багато хто говорить, що Тайсона пограбували, але я не знаю, що сказати. То був дуже близький бій", – сказав Нельсон.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше Усик потрапив до десятки найвеличніших важковаговиків в історії боксу.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Мартін Баколе

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