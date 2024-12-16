Треба бити туди: Бредлі дав пораду Ф'юрі, щоб здолати Усика

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі американець Тімоті Бредлі (33-1-2, 13 КО) вважає, що Тайсону Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) треба активніше бити по корпусу Олександра Усика (22-0, 14 КО), щоб здолати українця.

Про це він сказав на власному ютуб-каналі.

"У Тайсона є один варіант досягти успіху у цьому бою. Це бити Усика по корпусу. У нього це непогано виходило у першому бою. Але це також великий ризик – Тайсон високий боксер і коли він завдає ударів по корпусу, то його голова відкрита і Олександр має шанс завдати удару. Усика багато разів вражали за кар'єру по корпусу. Той же Дюбуа ударив його по корпусу, легально, Олександр корчився від болю", – сказав Бредлі.

Раніше Леннокс Льюїс говорив, що "Циганський король" може перемогти українця, якщо частіше буде застосовувати аперкоти.

Нагадаємо, реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усик.