Атлас: Я раджу Усику завершити кар'єру

Відомий боксерський тренер Тедді Атлас радить Олександру Усику (23-0, 14 КО) після перемоги над Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Про це він сказав у коментарі для Seconds OUT.

"Якби я був на місці Усика, то сказав би: "Все, я йду в захід сонця". Нині ідеальний час. Ти бився з усіма, заробив купу грошей. Ти зробив усе, щоб прославити свою країну, то йди на пенсію.

Але цього не станеться. Є багато причин. Що ми можемо сказати напевно: Олександр Усик – великий.

Він один із найкращих. Хлопець чемпіон світу у надважкій вазі", – сказав Атлас.