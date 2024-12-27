Атлас: Я раджу Усику завершити кар'єру
Олександр Усик
facebook.com/Alexanderusyk
Відомий боксерський тренер Тедді Атлас радить Олександру Усику (23-0, 14 КО) після перемоги над Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).
Про це він сказав у коментарі для Seconds OUT.
"Якби я був на місці Усика, то сказав би: "Все, я йду в захід сонця". Нині ідеальний час. Ти бився з усіма, заробив купу грошей. Ти зробив усе, щоб прославити свою країну, то йди на пенсію.
Але цього не станеться. Є багато причин. Що ми можемо сказати напевно: Олександр Усик – великий.
Він один із найкращих. Хлопець чемпіон світу у надважкій вазі", – сказав Атлас.
Нагадаємо, раніше Олександр одноголосним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі у реванші. Після цього бою український чемпіон погодився на поєдинок проти Дюбуа, поведінку якого розкритикував Френк Воррен.