Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Атлас: Я раджу Усику завершити кар'єру

Руслан Травкін — 27 грудня 2024, 11:00
Атлас: Я раджу Усику завершити кар'єру
Олександр Усик
facebook.com/Alexanderusyk

Відомий боксерський тренер Тедді Атлас радить Олександру Усику (23-0, 14 КО) після перемоги над Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Про це він сказав у коментарі для Seconds OUT.

"Якби я був на місці Усика, то сказав би: "Все, я йду в захід сонця". Нині ідеальний час. Ти бився з усіма, заробив купу грошей. Ти зробив усе, щоб прославити свою країну, то йди на пенсію.

Але цього не станеться. Є багато причин. Що ми можемо сказати напевно: Олександр Усик – великий.

Він один із найкращих. Хлопець чемпіон світу у надважкій вазі", – сказав Атлас.

Нагадаємо, раніше Олександр одноголосним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі у реванші. Після цього бою український чемпіон погодився на поєдинок проти Дюбуа, поведінку якого розкритикував Френк Воррен.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Тедді Атлас Усик – Ф'юрі 2

Тедді Атлас

Атлас пояснив, за рахунок чого Усик входить до найкращих боксерів епохи
Він просто чудовий боксер: Атлас – про перемогу Усика в реванші з Ф'юрі
Атлас дав прогноз на бій Усик – Ф'юрі
Атлас: Чухаджян – розумний і незручний боксер
Атлас дав пораду Чухаджяну на реванш з Еннісом

Останні новини