Ф'юрі: З такою зачіскою Усик виглядає як сексуальний звір

Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) зробив комплімент зачісці свого майбутнього суперника чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та WBC Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Ця незвична цитата від "Циганського короля" пролунала під час їхнього спільного інтерв'ю DAZN Boxing.

Спочатку ведучий інтерв'ю попросив Олександра прокоментувати свій новий стиль.

"Ви знаєте, голова має властивість пам'ятати те, чим ти займаєшся. Спогади. Голова має спогади. Мій перший бій – у минулому. Зараз – це те, що відбувається у теперішньому часі. Моя увага зосереджена на 21 грудня", – сказав Усик.

Потім слово надали британцю, якому сподобалася зачіска українця.

"Він виглядає як сексуальний звір. Йому пасує поголена голова. Він виглядає сексуально", –відмітив Ф'юрі.

Реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за всі титули українця відубедться у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) 21 грудня.