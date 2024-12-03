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Чемпіон Бокс Усик - Ф'юрі 2

Ф'юрі: З такою зачіскою Усик виглядає як сексуальний звір

Олексій Погорелов — 3 грудня 2024, 11:24
Ф'юрі: З такою зачіскою Усик виглядає як сексуальний звір
Олександр Усик
DAZN

Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) зробив комплімент зачісці свого майбутнього суперника чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та WBC Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Ця незвична цитата від "Циганського короля" пролунала під час їхнього спільного інтерв'ю DAZN Boxing.

Спочатку ведучий інтерв'ю попросив Олександра прокоментувати свій новий стиль.

"Ви знаєте, голова має властивість пам'ятати те, чим ти займаєшся. Спогади. Голова має спогади. Мій перший бій – у минулому. Зараз – це те, що відбувається у теперішньому часі. Моя увага зосереджена на 21 грудня", – сказав Усик.
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Потім слово надали британцю, якому сподобалася зачіска українця.

"Він виглядає як сексуальний звір. Йому пасує поголена голова. Він виглядає сексуально", –відмітив Ф'юрі.

Реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за всі титули українця відубедться у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) 21 грудня.

Раніше Тайсон Ф'юрі пригрозив Олександру Усику важким поєдинком, у якому він збирається знову стати чемпіоном світу в надважкій вазі.
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