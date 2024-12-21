Психологічні ігри: Ф'юрі зможе залишити бороду на титульний бій з Усиком

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що Тайсон Ф'юрі може залишити бороду, яку команда Олександра Усика вимагала збрити.

Слова 54-річного мексиканця наводить Sky Sports.

"Існують правила. Боксерська комісія перевірила його, і немає жодних проблем. Психологічні ігри. Це психологічні ігри для великого бою", – сказав Сулейман.

Потім цю ж інформацію підтвердив промоутер "Циганського короля" Френк Воррен.

"У нього є борода, протягом багатьох років було багато бійців, які билися з бородами, ось і все".

Нагадаємо, що вже цієї ночі у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за пояси чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO.

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