Психологічні ігри: Ф'юрі зможе залишити бороду на титульний бій з Усиком
Тайсон Ф'юрі
Instagram Тайсона Ф'юрі
Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що Тайсон Ф'юрі може залишити бороду, яку команда Олександра Усика вимагала збрити.
Слова 54-річного мексиканця наводить Sky Sports.
"Існують правила. Боксерська комісія перевірила його, і немає жодних проблем.
Психологічні ігри. Це психологічні ігри для великого бою", – сказав Сулейман.
Потім цю ж інформацію підтвердив промоутер "Циганського короля" Френк Воррен.
"У нього є борода, протягом багатьох років було багато бійців, які билися з бородами, ось і все".
Нагадаємо, що вже цієї ночі у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за пояси чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO.
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