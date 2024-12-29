Промоутер Ф'юрі: Я все одно вважаю, що Тайсон переміг Усика

Промоутер колишнього чемпіона у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) Френк Воррен заявив, що його клієнт не програв бій-реванш з чемпіоном світу за версіями WBA, WBC, WBO та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Слова менеджера британця наводить talkSPORT.

"Я подивився бій ще раз, і багато людей, які займаються цим видом спорту, яких я вважаю досить обізнаними, і я сам вважаю себе досить обізнаним, працюючи в цій сфері 47 років і підготувавши бозна-скільки чемпіонів у свій час, я не розумію, як один із суддів не віддав Тайсону один з останніх семи раундів. Я не можу цього зрозуміти. Я передивився бій, і два інших судді віддали йому по раунду. Я не розумію цього. Це був близький бій, як і перший. Я думав, що Тайсон нокаутує його цього разу, але цього не сталося", – сказав Воррен.

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Раніше Усик потрапив до десятки найвеличніших важковаговиків в історії боксу.