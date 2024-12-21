Усик – Ф'юрі: відеотрансляція пресконференції після бою

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик (22-0, 14 КО) проведе поєдинок проти британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Після бою, що відбудеться в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, буде проведена традиційна пресконференція боксерів.

Переглянути відеотрансляцію цього заходу ви можете на сайті Чемпіон.

Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.

Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться в ніч з 21 по 22 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.