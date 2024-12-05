Усик знявся у кліпі українського репера, який використовує творчість Тараса Шевченка

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та WBC Олександр Усик (22-0, 14 КО) звернувся до свого майбутнього суперника Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) у цікавому стилі.

Українець поділився кадрами зі зйомок кліпу на трек під назвою "Заповіт" репера BALSAM, який використовує у своїх треках творчість великого українського письменника Тараса Шевченка.

Цікаво, що це не перший випадок, коли Усик зачитує "Заповіт" у новому форматі. 13 липня 2023 року під час дуелі поглядів перед поєдинком з Даніелем Дюбуа 37-річний українець виконав частину треку.

Нагадаємо, що Олександр Усик проведе реванш з Тайсоном Ф'юрі 21 грудня в саудівському Ер-Ріяді.

Раніше "Циганський король" відмітив нову зачіску українського чемпіона, висловивши своє захоплення його образом.