Макгрегор: Сьогодні Усик був настільки ж жорстким, наскільки й майстерним

Легендарний боєць UFC Конор Макгрегор привітав Олександра Усика (23-0, 14 КО) з перемогою над Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).

Слова привітання він написав у соцмережі Х (колишній Twitter).

"Неймовірний бій! Обидва – неймовірні боксери! Дійсно. Нехай розмови про те, що Усик грає до удару правою по корпусу, закінчаться зараз. Сьогодні він був настільки ж жорстким, наскільки й майстерним! Що за бій!

Тайсон Ф'юрі – той ще мужик. Будь-хто інший проти цієї версії Тайсона буде викурений. Дуже близький бій. Дуже приємний! Спасибі вам, джентльмени, і командам. Дякуємо, Саудівська Аравія", – написав Макгрегор.

Tremendous fight! Both men EXCEPTIONAL BOXERS! Truly. Let the talk about usyk playing up to the right hand body shot end now. He was as tough as he was skilled tonight! What a fight! Tyson Fury is some man. Anyone else against that version of Tyson Fury gets smoked. Very close… pic.twitter.com/mpV8Pji9sh — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) December 21, 2024

Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в хевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа.