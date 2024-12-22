Макгрегор: Сьогодні Усик був настільки ж жорстким, наскільки й майстерним
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик
DAZN
Легендарний боєць UFC Конор Макгрегор привітав Олександра Усика (23-0, 14 КО) з перемогою над Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО).
Слова привітання він написав у соцмережі Х (колишній Twitter).
"Неймовірний бій! Обидва – неймовірні боксери! Дійсно. Нехай розмови про те, що Усик грає до удару правою по корпусу, закінчаться зараз. Сьогодні він був настільки ж жорстким, наскільки й майстерним! Що за бій!
Тайсон Ф'юрі – той ще мужик. Будь-хто інший проти цієї версії Тайсона буде викурений. Дуже близький бій. Дуже приємний! Спасибі вам, джентльмени, і командам. Дякуємо, Саудівська Аравія", – написав Макгрегор.
Зазначимо, що українець здобув перемогу одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.
Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.
На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в хевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа.