Усик – Ф'юрі: розклад усіх боїв андеркарду супершоу в Ер-Ріяді

У суботу, 21 грудня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбудеться довгоочікуваний реванш Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика. Зірки хевівейту битимуться за панування у королівському дивізіоні. Вечір боксу стартував о 18:30 за Києвом.

Програма боксерського вечора в Ер-Ріяді складається з дев'яти поєдинків. У чотирьох із них візьмуть участь українські боксери.

Першим з українців на ринг вийшов Андрій Новицький, якому протистояв мексиканець Едгар Рамірес. Українець успішно захистив пояс WBC International.

Також в андеркарді свої поєдинки проведуть українці Даніель Лапін та Сергій Богачук.

Список боїв андеркарду Усик – Ф'юрі ІІ

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17:40. Мохамед Алакель (1-0-0, 0 КО) – Джошуа Окампо (8-33-5, 6 КО), бій у легкій вазі.

18:30. Андрій Новицький (13-0, 10 КО) – Едгар Рамірес (10-1-1, 4 КО), бій за титул WBC International у надважкій вазі.

– Едгар Рамірес (10-1-1, 4 КО), бій за титул WBC International у надважкій вазі. 19:20. Даніель Лапін (10-0, 4 КО) – Ділан Колін (14-0, 4 КО), бій за пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі.

– Ділан Колін (14-0, 4 КО), бій за пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі. 20.10. Пітер Макгрейл (10-1, 6 КО) — Ріс Едвардс (16-0, 4 КО), бій у другій напівлегкій вазі.

21:00. Айзек Лоу (25-2-3, 8 КО) – Лі Макгрегор (14-1-1), бій у напівлегкій вазі.

21:55. Джонні Фішер (12-0, 11 КО) – Дейв Аллен (23-6-2, 18 КО), бій у надважкій вазі.

22:45. Сергій Богачук (24-2, 23 КО) – Ішмаель Девіс (13-1, 6 КО), бій у першій середній вазі.

– Ішмаель Девіс (13-1, 6 КО), бій у першій середній вазі. 23:50. Джонні Фішер (12-0, 11 КО) – Дейв Аллен (23-6-2, 18 КО), бій за пояс WBO Intercontinental.

01:10. Олександр Усик (22-0, 14 КО) – Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО), бій за титули чемпіона світу за версіями WBA, WBC та WBO.

Зазначимо, що головний бій вечора боксу Усик – Ф'юрі орієнтовно розпочнеться о 01:10. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Усик – Ф'юрі.

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