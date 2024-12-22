Ф'юрі та Джошуа мають провести бій на Вемблі, – Гірн

Відомий британський промоутер Едді Гірн вважає, що Тайсону Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) необхідно провести поєдинок проти Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) на стадіоні "Вемблі", в Лондоні.

Про це Гірн заявив після поразки "циганського короля" Олександру Усику (23-0, 14 КО).

"Для Тайсона Ф'юрі є лише один бій – з Ентоні Джошуа. Ф'юрі все ще потенційно на піку своєї сили, але проти Усика він просто не впорався. Я хотів би побачити бій Ф'юрі проти Ей Джея на "Вемблі", а потім, можливо, повернутися сюди", – заявив промоутер.

Зазначимо, що гонорар Олександра за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів.

Нагадаємо, в першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

На відміну від першого бою, на кону не стояло абсолютне чемпіонство в хевівейті, оскільки влітку Усик звільнив пояс IBF. Нині ним володіє британець Даніель Дюбуа