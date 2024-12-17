Богачук прокоментував бій проти Девіса в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі
Сергій Богачук
instagram.com/sbohachuk
Сергій Богачук у складі команди чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBO Олександра Усика прибув до Ер-Ріяду на реванш проти Олександра Усика та дав перший коментар напередодні вечору боксу.
Спортсмен дав інтерв'ю сервісу DAZN.
"Це буде хороший бій для мене, я повністю готовий. Я впевнений, що мої українські фанати, побачать дуже цікавий бокс", – поділився думками Богачук.
Реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться у суботу, 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів.
Зазначимо, що Богачук в андеркарді поєдинку буде боксувати проти Ішмаеля Девіса.
Раніше Сергій прокоментував відмову Мадрімова від поєдинку.
Окрім того, став відомим гонорар реваншу Усика та "Циганського короля".