Богачук прокоментував бій проти Девіса в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі

Сергій Богачук у складі команди чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBO Олександра Усика прибув до Ер-Ріяду на реванш проти Олександра Усика та дав перший коментар напередодні вечору боксу.

Спортсмен дав інтерв'ю сервісу DAZN.

"Це буде хороший бій для мене, я повністю готовий. Я впевнений, що мої українські фанати, побачать дуже цікавий бокс", – поділився думками Богачук.

Реванш між Усиком та Ф'юрі відбудеться у суботу, 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів.

Зазначимо, що Богачук в андеркарді поєдинку буде боксувати проти Ішмаеля Девіса.

Раніше Сергій прокоментував відмову Мадрімова від поєдинку.

Окрім того, став відомим гонорар реваншу Усика та "Циганського короля".