Ітаума стане спаринг-партнером Фʼюрі перед реваншем з Усиком

Володар титулу WBO Inter-Continental у надважкій вазі Мозес Ітаума (10-0, 8 КО) стане спаринг-партнером ексчемпіона в надважкій вазі Тайсона Фʼюрі (34-1-1) у тренувальному таборі перед боєм з чемпіоном WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Про це повідомляє Sky Sports.

"У мене є свій власний бій, про який потрібно думати. У нас з Усиком схожі стилі, тому я відчуваю, що буду дуже корисним для Фʼюрі.



Це просто комплімент для мене, але послухайте, я не збираюся йти туди тільки для того, щоб допомогти Тайсону. Я хочу порівняти свої можливості з його можливостями. Очевидно, що я з нетерпінням чекаю цього", – сказав боксер.