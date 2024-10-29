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Ітаума стане спаринг-партнером Фʼюрі перед реваншем з Усиком

Олексій Мурзак — 29 жовтня, 14:19
Ітаума стане спаринг-партнером Фʼюрі перед реваншем з Усиком
Мозес Ітаума та Тайсон Ф'юрі

Володар титулу WBO Inter-Continental у надважкій вазі Мозес Ітаума (10-0, 8 КО) стане спаринг-партнером ексчемпіона в надважкій вазі Тайсона Фʼюрі (34-1-1) у тренувальному таборі перед боєм з чемпіоном WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Про це повідомляє Sky Sports.

"У мене є свій власний бій, про який потрібно думати. У нас з Усиком схожі стилі, тому я відчуваю, що буду дуже корисним для Фʼюрі.

Це просто комплімент для мене, але послухайте, я не збираюся йти туди тільки для того, щоб допомогти Тайсону. Я хочу порівняти свої можливості з його можливостями. Очевидно, що я з нетерпінням чекаю цього", – сказав боксер.

Нагадаємо, 21 грудня Олександр Усик проведе бій-реванш проти Тайсона Ф'юрі. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

В андеркарді вечора боксу 19-річний Мозес проведе бій з Дейвом Алленом.

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