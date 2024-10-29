Ітаума стане спаринг-партнером Фʼюрі перед реваншем з Усиком
Володар титулу WBO Inter-Continental у надважкій вазі Мозес Ітаума (10-0, 8 КО) стане спаринг-партнером ексчемпіона в надважкій вазі Тайсона Фʼюрі (34-1-1) у тренувальному таборі перед боєм з чемпіоном WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО).
Про це повідомляє Sky Sports.
"У мене є свій власний бій, про який потрібно думати. У нас з Усиком схожі стилі, тому я відчуваю, що буду дуже корисним для Фʼюрі.
Це просто комплімент для мене, але послухайте, я не збираюся йти туди тільки для того, щоб допомогти Тайсону. Я хочу порівняти свої можливості з його можливостями. Очевидно, що я з нетерпінням чекаю цього", – сказав боксер.
Нагадаємо, 21 грудня Олександр Усик проведе бій-реванш проти Тайсона Ф'юрі. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.
В андеркарді вечора боксу 19-річний Мозес проведе бій з Дейвом Алленом.