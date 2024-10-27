Я буду там і кину виклик переможцю: Дюбуа – про реванш Усика з Ф'юрі
Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) поділився думками щодо бою чемпіона WBA, WBC, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО) проти колишнього чемпіона Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО), заявивши, що кине виклик переможцю цього поєдинку.
Слова британця наводить Podlounge uk.
"Я все ще підтримую Ф’юрі. Сподіваюся, наш хлопець це зробить. Усик – вмілий боєць. Ф’юрі повинен накинутись на нього і придушити. Ф’юрі теж спритний боксер, це буде чудовий бій. Я буду там і кину виклик переможцю.
Останні кілька суперників привели мене до цього моменту, і я думаю, що вже готовий. Коли вони битимуться, хто б не виграв, я хочу, щоб відбувся об’єднавчий бій, щоб отримати ще пояси", – сказав Дюбуа.
Нагадаємо, 21 грудня Олександр Усик проведе бій-реванш проти Тайсона Ф'юрі. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.
У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.