Я буду там і кину виклик переможцю: Дюбуа – про реванш Усика з Ф'юрі

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) поділився думками щодо бою чемпіона WBA, WBC, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО) проти колишнього чемпіона Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО), заявивши, що кине виклик переможцю цього поєдинку.

Слова британця наводить Podlounge uk.

"Я все ще підтримую Ф’юрі. Сподіваюся, наш хлопець це зробить. Усик – вмілий боєць. Ф’юрі повинен накинутись на нього і придушити. Ф’юрі теж спритний боксер, це буде чудовий бій. Я буду там і кину виклик переможцю.



Останні кілька суперників привели мене до цього моменту, і я думаю, що вже готовий. Коли вони битимуться, хто б не виграв, я хочу, щоб відбувся об’єднавчий бій, щоб отримати ще пояси", – сказав Дюбуа.