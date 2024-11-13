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Чухаджян спрогнозував переможця реваншу Усик – Ф'юрі

Олексій Мурзак — 13 листопада 2024, 16:48
Чухаджян спрогнозував переможця реваншу Усик – Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик
Getty Images

Український боксер Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) впевнений у перемозі чемпіона WBA, WBC, WBO та IBO Олександра Усика у реванші проти британця Тайсона Ф'юрі.

Короткий коментар він дав у інтерв’ю YouTube-каналу EsNews.

"Усик. Завжди Усик", – сказав Чухаджян.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Карен Чухаджян

Олександр Усик

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