Чухаджян спрогнозував переможця реваншу Усик – Ф'юрі

Український боксер Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) впевнений у перемозі чемпіона WBA, WBC, WBO та IBO Олександра Усика у реванші проти британця Тайсона Ф'юрі.

Короткий коментар він дав у інтерв’ю YouTube-каналу EsNews.

"Усик. Завжди Усик", – сказав Чухаджян.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.