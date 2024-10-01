Тренер Дюбуа спрогнозував результат бою Усика з Ф'юрі

Дон Чарльз, тренер володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO), вважає, що чемпіон WBO, WBA, WBC Олександр Усик (22-0, 14 КО) не зможе вдруге перемогти Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Його слова передає Boxing Scene.

"Усик феноменальний, великий боєць свого покоління. Але коли справа доходить до того, що трапилося з нами в Польщі – я не ображена людина, але я просто не люблю хлопців, які шахраюють. А з нами в тому бою шахраювали.

Проте, подивіться, де ми перебуваємо сьогодні. І нам лестить можливість провести з ним реванш, якщо він доб'ється успіху в бою з Ф'юрі. Але я не вірю, що Усик зробить це вдруге. Я вважаю, що Ф'юрі поб'є його. Але якщо ні, то Даніелю слід побитися з Усиком, і ми насолоджуємося цим шансом", – сказав Чарльз.