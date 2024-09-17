Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Гірн обрав фаворита протистояння Усик – Ф'юрі

Олександр Булава — 17 вересня, 18:19
Гірн обрав фаворита протистояння Усик – Ф'юрі
Фото: Getty Images

Британський промоутер Едді Гірн вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) буде в кращому становищі за чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) в реванші.

Цитує Гірна BadLeftHook.

"Я трохи ближчий до команди Ф’юрі в ці дні, і я думаю, вони точно вірять, що Тайсон буде в набагато кращому становищі та стані для цього реваншу.

За іронією долі, я ніколи не робив ставки проти Тайсона, крім, я думаю, останнього бою з Усиком – я думаю, що він може перемогти, я справді так думаю.

Буде цікаво, скільки цей бій забрав в обох, бо коли Усик повернувся в роздягальню, він ледве міг стояти, його тримали. Ф'юрі був повсюди у 9-му раунді", – сказав Гірн.

Нагадаємо, що українець переміг Ф'юрі в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.

Бокс Едді Гірн Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Едді Гірн

Гірн: Джошуа переможе Дюбуа за три раунди
Гірн здивував прогнозом на бій Канело проти Берланга
Гірн назвав двох наступних суперників Стівенсона
Гірн виділив основний недолік Дюбуа
Гірн розповів, за яких умов може відбутись бій між Усиком та Джошуа

Останні новини