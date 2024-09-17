Гірн обрав фаворита протистояння Усик – Ф'юрі
Британський промоутер Едді Гірн вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) буде в кращому становищі за чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) в реванші.
Цитує Гірна BadLeftHook.
"Я трохи ближчий до команди Ф’юрі в ці дні, і я думаю, вони точно вірять, що Тайсон буде в набагато кращому становищі та стані для цього реваншу.
За іронією долі, я ніколи не робив ставки проти Тайсона, крім, я думаю, останнього бою з Усиком – я думаю, що він може перемогти, я справді так думаю.
Буде цікаво, скільки цей бій забрав в обох, бо коли Усик повернувся в роздягальню, він ледве міг стояти, його тримали. Ф'юрі був повсюди у 9-му раунді", – сказав Гірн.
Нагадаємо, що українець переміг Ф'юрі в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.
Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.