Гірн обрав фаворита протистояння Усик – Ф'юрі

Британський промоутер Едді Гірн вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) буде в кращому становищі за чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) в реванші.

Цитує Гірна BadLeftHook.

"Я трохи ближчий до команди Ф’юрі в ці дні, і я думаю, вони точно вірять, що Тайсон буде в набагато кращому становищі та стані для цього реваншу.

За іронією долі, я ніколи не робив ставки проти Тайсона, крім, я думаю, останнього бою з Усиком – я думаю, що він може перемогти, я справді так думаю.

Буде цікаво, скільки цей бій забрав в обох, бо коли Усик повернувся в роздягальню, він ледве міг стояти, його тримали. Ф'юрі був повсюди у 9-му раунді", – сказав Гірн.