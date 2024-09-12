Все залежить від Тайсона: Джойс назвав фаворита бою Усик — Ф'юрі

Британський боксер Джо Джойс (16-3, 15 КО) вважає, що чемпіон світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) є фаворитом бою проти Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 KO).

Про це він розповів на Seconds Out.

Проте Джойс також вважає, що Тайсон може перемогти, якщо якісно підготується до поєдинку і поставить все на кін.

" Я вважаю, що все залежить від Ф’юрі — чи зможе він здивувати, провести якісний тренувальний табір, а потім все поставити на кін. Подивимося, чи зможе він зробити хоч щось. А так думаю, що Усик знову переможе", — сказав боксер.

Нагадаємо, що українець переміг Ф'юрі в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу.

Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.