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Хей оцінив шанси на перемогу Джошуа в можливому третьому поєдинку проти Усика

Олексій Мурзак — 20 вересня, 16:18
Хей оцінив шанси на перемогу Джошуа в можливому третьому поєдинку проти Усика
Девід Хей
скріншот up front

Колишній чемпіон світу Девід Хей оцінив шанси на перемогу британця Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) в можливому третьому поєдинку проти українця Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Свою думку він висловив в інтерв'ю Youtube-каналу Up Front.

"Я просто думаю, що Джошуа помилився в перших двох поєдинках. Це був бій із чудовим бійцем Усиком – він топ, справжній топ, хороший хлопець. Що можна було б сказати негативного, якби Джошуа зараз пішов на пенсію?

На папері він пішов би як один із найвидатніших бійців усіх часів, насправді ви б дали йому шанси практично проти будь-якого суперника в його найкращі часи", – сказав Хей.

На думку колишнього чемпіона світу, шанси Ентоні Джошуа перемогти Олександра Усика зараз, після двох поразок, набагато вищі, ніж були раніше.

"Тому що він знає, як все зробити неправильно. І він робить це на практиці", – пояснив Хей.

Нагадаємо, Олександр Усик уже двічі перемагав Ентоні Джошуа.

Бій Джошуа – Дюбуа відбудеться 21 вересня на стадіоні "Вемблі". Напередодні боксери провели першу дуель поглядів.

Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.

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