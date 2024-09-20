Хей оцінив шанси на перемогу Джошуа в можливому третьому поєдинку проти Усика

Колишній чемпіон світу Девід Хей оцінив шанси на перемогу британця Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) в можливому третьому поєдинку проти українця Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Свою думку він висловив в інтерв'ю Youtube-каналу Up Front.

"Я просто думаю, що Джошуа помилився в перших двох поєдинках. Це був бій із чудовим бійцем Усиком – він топ, справжній топ, хороший хлопець. Що можна було б сказати негативного, якби Джошуа зараз пішов на пенсію?

На папері він пішов би як один із найвидатніших бійців усіх часів, насправді ви б дали йому шанси практично проти будь-якого суперника в його найкращі часи", – сказав Хей.

На думку колишнього чемпіона світу, шанси Ентоні Джошуа перемогти Олександра Усика зараз, після двох поразок, набагато вищі, ніж були раніше.

"Тому що він знає, як все зробити неправильно. І він робить це на практиці", – пояснив Хей.

Нагадаємо, Олександр Усик уже двічі перемагав Ентоні Джошуа.

Бій Джошуа – Дюбуа відбудеться 21 вересня на стадіоні "Вемблі". Напередодні боксери провели першу дуель поглядів.

Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.