Хей оцінив шанси на перемогу Джошуа в можливому третьому поєдинку проти Усика
Колишній чемпіон світу Девід Хей оцінив шанси на перемогу британця Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) в можливому третьому поєдинку проти українця Олександра Усика (22-0, 14 КО).
Свою думку він висловив в інтерв'ю Youtube-каналу Up Front.
"Я просто думаю, що Джошуа помилився в перших двох поєдинках. Це був бій із чудовим бійцем Усиком – він топ, справжній топ, хороший хлопець. Що можна було б сказати негативного, якби Джошуа зараз пішов на пенсію?
На папері він пішов би як один із найвидатніших бійців усіх часів, насправді ви б дали йому шанси практично проти будь-якого суперника в його найкращі часи", – сказав Хей.
На думку колишнього чемпіона світу, шанси Ентоні Джошуа перемогти Олександра Усика зараз, після двох поразок, набагато вищі, ніж були раніше.
"Тому що він знає, як все зробити неправильно. І він робить це на практиці", – пояснив Хей.
Нагадаємо, Олександр Усик уже двічі перемагав Ентоні Джошуа.
Бій Джошуа – Дюбуа відбудеться 21 вересня на стадіоні "Вемблі". Напередодні боксери провели першу дуель поглядів.
Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.