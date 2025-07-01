Г'юї Ф'юрі дав прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Британський боксер надважкої ваги Г'юї Фʼюрі (30-3, 17 КО) вважає, що чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) переможе володаря поясу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це він сказав у коментарі Seconds Out.

"Я не думаю, що Дюбуа може щось змінити. Мені здається, Усик вже "прочитав" його, і все повториться знову. Якщо він розпочне активно, як у бою з Джошуа – він просто швидше постраждає. Думаю, це буде легкий вечір для Усика", – сказав Фʼюрі.

На думку двоюрідного брата Тайсона Ф'юрі, після цього бою Усик звільнить титули.

"Так, на 100% звільнить титули. Я не бачу сенсу для нього постійно перемагати одних і тих самих суперників. Якщо чесно, не знаю, який у нього може бути наступний крок".

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде 19 липня. Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше повідомлялося, що Олександру допомагає готуватися до реваншу сербський супертяж, з яким він провів 280 раундів.