Він повинен показати, що може його нокаутувати: Джонс дав пораду Дюбуа

Ексчемпіон світу Рой Джонс-молодший дав пораду володарю титулу IBF Даніелю Дюбуа (22-2, 21 КО) перед реваншем з чемпіоном світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком, який відбудеться вже у ніч на 20 липня.

Свою думку він сказав у коментарі Queensberry.

"Він повинен вийти і завдати Усику удару з самого початку, він повинен показати Усику, що може його нокаутувати, це дещо змінить думку українця про нього. Але якщо він цього не зробить, то то все одно доведеться брати реванш", – зазначив Джонс.

Він також зазначив, що Дюбуа значно переважив українця, що дає йому шанси перемогти.

Зауважимо, що британець прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, продемонструвавши понад 7 кг від ваги Усика.

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