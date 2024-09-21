Усик дав шанс своїм жертвам: чого очікувати від бою Джошуа – Дюбуа

Бій за вакантний пояс IBF між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа відбудеться 21 вересня на стадіоні "Вемблі".

Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив пояс IBF вакантним.

Річ у тім, що наступним боєм українця має стати обовʼязковий реванш із Тайсоном Ф’юрі, який було прописано в контракті першого поєдинку.

Однак IBF вважає, що захист титулу має відбуватися не з попереднім опонентом, а з обовʼязковим претендентом, якого визначить організація. Усик одразу дав зрозуміти, що націлений виключно на реванш з Фʼюрі.

IBF могла примусово відібрати в українця свій титул, але Олександр не став цього чекати. 25 червня він повідомив, що віддає один зі своїх поясів переможцю бою Джошуа – Дюбуа.

Їхній поєдинок розпочнеться в ніч з 21 на 22 вересня, початок – приблизно о 00:15 за київським часом.

Пригадуємо, як завершилися бої Джошуа та Дюбуа проти Олександра Усика.

Усик – Джошуа

Українець зустрічався із британцем двічі. Однак у протистояннях ми так і не побачили нокауту.

Вперше Джошуа вийшов на дуель з Усиком у вересні 2021 року на арені "Тоттенгем Хотспур" у Лондоні. Поєдинок тривав усі 12 раундів, а судді одностайним рішенням віддали перемогу Олександру з рахунком 117:112, 116:112 та 115:113.

У підсумку, Ентоні втратив титули чемпіона світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO.

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У серпні 2022 року відбувся бій-реванш у Саудівській Аравії. У першій половині поєдинку боксери обмінювалися моментами, але у другій частині протистояння Усик був активнішим. Зрештою, бій знову пройшов усю дистанцію та завершився перемогою українця роздільним рішенням суддів: 115-113 (Джошуа), 115-113 (Усик) та 116-112 (Усик).

Що було далі

Після поразки від Усика ЕйДжей здобув три перемоги поспіль, побившись у 2023 році з американцем Джермейном Франкліном (у квітні), фіном Робертом Хеленіусом (у серпні) та шведом Отто Валліном (у грудні).

У березні 2024 року Джошуа провів "швидкий" бій з Френсісом Нганну. Поєдинок тривав лише неповні два раунди із запланованих десяти, суддя достроково зупинив бій перемогою Ентоні.

Протягом професійної кар'єри Джошуа провів 31 бій. Він здобув 28 перемог (25 нокаутом) та зазнав трьох поразок.

Усик – Дюбуа

Якщо проти Ентоні українцю довелося боксувати всю дистанцію, то з Даніелем поєдинок тривав лише 9 раундів. Усик нарешті переміг нокаутом.

У восьмій трихвилинці Олександр відправив у нокдаун Дюбуа, а у наступній зробив це знову. Попри спробу британця підвестися, рефері зупинив бій, зарахувавши перемогу українця технічним нокаутом.

Що було далі

Після бою з Усиком Дюбуа повернувся на переможний шлях. Він здолав Джаррелла Міллера 23 грудня 2023 року технічним нокаутом в 10-му раунді. А 1 червня 2024 року нокаутував Філіппа Хрговіча в бою за титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF.

Даніель провів 23 бої на професійному рівні, в яких здобув 21 перемогу (20 нокаутом) та зазнав 2 поразок.

Чого очікувати від бою Джошуа – Дюбуа

Ентоні старший від свого опонента на 7 років (йому зараз 34), проте Дюбуа має невелику перевагу в силі: 95% нокаутів проти 89% у Джошуа.

Бій буде випробуванням для обох боксерів. Якщо Дюбуа переможе, він стане чемпіоном світу у віці 27 років. Такий успіх можна буде порівнювати з першим великим успіхом Джошуа в бою проти Володимира Кличка. Для Ентоні поєдинок може стати ключовим у його спробі втретє стати чемпіоном світу.

Обидва боксери — нокаутери. Вони точно робитимуть ставку на свій удар. Джошуа та Дюбуа найчастіше використовують стилі боксера-панчера чи контрпанчера (залежно від опонента).

Ентоні можна назвати більш універсальним бійцем, оскільки він сильніший у чисто-боксі. У його виконанні ми не раз бачили навіть аутфайтера. Дюбуа доведеться шукати шляхи на середню/ближню дистанції.

Якою буде тактика боксерів на бій спрогнозувати складно. Але можна точно сказати, що поєдинок буде цікавий, обоє не звикли ховатися в кутку та очікувати на удар.

Їхнє протистояння можна назвати справжньою битвою поколінь. Ентоні Джошуа – досвідчений і титулований боксер, проти молодого та амбітного Даніеля Дюбуа.