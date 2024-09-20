Джошуа та Дюбуа провели контрольне зважування перед боєм

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 KO) та ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) провели контрольне зважування перед боєм.

Джошуа показав на вагах 114,5 кг, Дюбуа – 112,7 кг.

Даніель показав найбільшу вагу за останні поєдинки, в останньому бою проти Хрговича він важив 111,5 кг.

Їх поєдинок відбудеться 21 вересня у Лондоні, на стадіоні "Вемблі".

Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.

Напередодні Даніель розкрив план на поєдинок. Він хоче перетворити бій з Джошуа на бійку.