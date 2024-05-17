Сосновський: Ф’юрі — не є стабільним боксером

Головний тренер збірної України Дмитро Сосновський вважає, що володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) не є стабільним боксером.

Про це Сосновський розповів в інтерв'ю Sport24.ua.

"Згадайте його бої – вони не однакові, рівень підготовки боксера в них різний. Можна порівняти його з рівнем майстерності наших боксерів – Усика й Ломаченка. Я їх досконало знаю – вони довго були в моїй команді. Ломаченко завжди боксує на одному рівні. Йому можуть не віддати перемогу, але то суб’єктивні речі. Але рівень у нього завжди високий. Що й показав останній бій з Камбососом.

У Саші Усика так само: немає якихось ям, перепадів. Може, звичайно, в якомусь конкретному поєдинку щось не вийти, але він завжди готовий і перебуває на високому рівні. Завжди добре підготовлений функціонально. Школа, яку хлопці пройшли за стільки років у спорті – вона їм дозволяє через мислення й розуміння боксу бути стабільними.



А Ф’юрі не є стабільним боксером", — сказав Сосновський.