Сенченко назвав переможця бою Усик — Ф'юрі

Колишній чемпіон світу з боксу В'ячеслав Сенченко вважає, що Олександр Усик зможе перемогти британця Тайсона Ф'юрі у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Про це Сенченко розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Я очікую перемоги, знаю, що Олександр дуже наполегливо працював та довго готувався, це його мрія, він сам завжди це казав. Усик завжди підходить до бою в найкращій формі, я не пам’ятаю, щоб він вийшов та бій та був не підготовлений, він постійно змотивований, дисциплінований, тому вважаю, що Усик переможе.

Якщо є матч-реванш і якщо виграв би Ф’юрі, то ми б цього не побачити. Тому я вважаю, що виграє Усик та буде реванш", — сказав Сенченко.