Сенченко назвав переможця бою Усик — Ф'юрі
Колишній чемпіон світу з боксу В'ячеслав Сенченко вважає, що Олександр Усик зможе перемогти британця Тайсона Ф'юрі у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
Про це Сенченко розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.
"Я очікую перемоги, знаю, що Олександр дуже наполегливо працював та довго готувався, це його мрія, він сам завжди це казав. Усик завжди підходить до бою в найкращій формі, я не пам’ятаю, щоб він вийшов та бій та був не підготовлений, він постійно змотивований, дисциплінований, тому вважаю, що Усик переможе.
Якщо є матч-реванш і якщо виграв би Ф’юрі, то ми б цього не побачити. Тому я вважаю, що виграє Усик та буде реванш", — сказав Сенченко.
Бій відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.
За результатами зважування Ф'юрі переважив Усика на 13 кілограмів, його вага склала 118,8 кг проти 105,9 кг в українця.