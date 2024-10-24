Захарєєв розповів, кому присвятив перемогу на чемпіонаті Європи U-23

Український боксер Юрій Захарєєв розповів, що присвячує свою перемогу на чемпіонаті Європи U-23 своєму синові Захару.

Його слова цитує Федерація Боксу України:

"Я оцінюю свій виступ непогано, але треба ще більше працювати над собою та вдосконалювати себе, рости та ставати ще кращим.

Перемогу на цьому турнірі я присвячую своєму синочку Захару. Мені було дуже приємно, що лунав наш гімн та підіймався наш прапор, це наразі дуже важливо для нашої країни.

Немає планів зупинятися на досягнутому. В цілому, я продовжу тренуватись, потрібно тримати себе в гарній формі".

Нагадаємо, в рамках турніру Юрій провів 4 переможні двобої, завдяки яким він піднявся на найвищу сходинку європейської першості.

Відзначимо, що збірна України посіла перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи з боксу серед чоловіків та жінок U-23 здобувши 8 золотих медалей, 3 срібні медалі та 3 бронзові медалі.