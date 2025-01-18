Український чемпіон і друг Усика впав з коня під час верхової їзди

Володар титулів WBA Continental та IBF Continental у напівтяжкій вазі Даніель Лапін показав у соцмережах, як проводить вільний від тренувань час.

Українець опублікував відео, на якому він катається верхи на коні. На жаль, невдало.

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Після декількох кроків тварина скинула з себе Лапіна, а той епічно впав на пісок, опублікувавши в Інстаграм цей епізод, та посміявшись із ситуації.

Нагадаємо, не так давно Даніель захистив титул чемпіона світу за версією WBA Continental й здобув IBF Continental у напівтяжкій вазі у поєдинку проти Ділана Коліна з Франції. Бій проходив у андеркарді бою Усик – Ф'юрі.

Зазначимо, що раніше Усик називав британського боксера Мозеса Ітауму майбутнім надважкого дивізіону.