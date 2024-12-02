Богачук: Мій поєдинок із Мадрімовим претендуватиме на бій року

Український боксер Сергій Богачук (24-2, 23 KO) вважає, що з узбекистанцем Ісраїлом Мадрімовим (10-1-1, 7 КО) може провести поєдинок, який буде претендувати на бій року.

Його слова цитує BoxingScene.

"У боксі коротка кар'єра. Потрібно показати всю майстерність і проявити себе на 100 відсотків. Я не маю часу на відпочинок. Потрібно тренуватися, битися, тренуватися, битися і показати, ким я є.

У мене немає часу на відпочинок та відновлення. Можливо, у важких вагових категоріях боксери можуть виступати довше, але не в моїй вазі. Я це чудово розумію. Мені треба заробити гроші, показати вболівальникам, хто такий Сергій Богачук, вписати своє ім'я в історію та зберегти своє здоров'я.

Ви мені кажете, що бій з Ортісом був боєм року? Ні. Бій року я проведу з Мадрімовим", – впевнений у своїх силах Богачук.