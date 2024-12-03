Ампутація ока і важка хвороба: пішов із життя легендарний мексиканський боксер

У 46-річному віці помер легендарний мексиканський боксер Ісраель Васкес (44-5, 32 КО).

Про це повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Спасибі тобі, Ісраелю, за стільки чудових спогадів, які ти подарував нам своїми діями на рингу, але найголовніше - за його межами. Ти тепер вічний, спочивай з миром, все буде добре", – написав він.

Раніше у ексчемпіона світу в другій легшій ваговій категорії виявили саркому.

Васкес, чий агресивний, приємний для натовпу стиль приніс йому прізвисько Магніфіко, був найбільш відомий своєю епічною тетралогією з мексиканцем Рафаелем Маркесом. Два бійці зіткнулися чотири рази між 2007 і 2010 роками, що стало одним із найжорстокіших і захоплюючих змагань у боксі.

Журнал "Ринг" оголосив їхній другий поєдинок "Боєм 2007 року", а третя зустріч отримала визнання "Бій року 2008".

Серія травм, у тому числі відшарування сітківки ока, зрештою змусила його піти на пенсію в 2010 році. У 2016 році йому ампутували око. Мексиканець потім ходив із протезом, а на публіку вдягав окуляри.

Нагадаємо, сьогодні чорний день для світу спорту: пішов із життя легендарний австралійський тенісист і чемпіонка Олімпіади-1996 з метання диску.