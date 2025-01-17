Туркі здивував вибором наступного суперника для Джошуа

Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх вважає, що ексчемпіону світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) слід провести бій проти конголезця Мартіна Баколе (21-1, 16 КО).

Цитує Туркі talkSPORT.

"Ми завершили угоду Баколе з Аджагбпю. Вони повинні це зробити для IBF. Після того ми хочемо побачити бій Джошуа з Баколе. Я однозначно хочу побачити цей бій, але ви знаєте, де я хочу його побачити. Я хочу, щоб він відбувся в Африці", - сказав Аль аш-Шейх.

Раніше Ентоні заявляв, що його основною ціллю на 2025 рік є бій з Тайсоном Ф’юрі, однак останній нещодавно завершив кар’єру. У зв'язку з чим, його наступний суперник наразі не вихначений.

Нагадаємо, Баколе у серпні нокаутував раніше непереможного американця Джареда Андерсона. Свій наступний поєдинок він проведе проти нігерійця Ефе Аджагба (20-1, 14 КО), переможець поєдинку стане обов'язковим претендентом на титул IBF, що належить Даніелю Дюбуа.