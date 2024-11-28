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Аль-Шейх дав рецензію на реванш Усик – Ф'юрі

Руслан Травкін — 28 листопада 2024, 10:24
Аль-Шейх дав рецензію на реванш Усик – Ф'юрі
Усик та Ф'юрі
Getty images

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх присвятив пост реваншу між Олександром Усиком (22-0, 14 КО) та Тайсоном Ф'юрі (34-1-1, 24 КО). Він виокремив сильні сторони боксерів.

Про це Аль-Шейх написав у соцмережі "Х" (Twitter).

"Майстерність зустрічається з силою, спадщина зустрічається з долею. 21 грудня", - написав Аль аш-Шейх.

Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Нагадаємо, бій Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

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