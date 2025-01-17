Аль-Шейх назвав три боксерські поєдинки, які мріє побачити

Голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх назвав три головні поєдинки, які хотів би організувати.

Про це він сказав у коментарі для TalkSport.

"Я мрію про бої Ф'юрі – Джошуа, Кроуфорд – Альварес, Іноуе – Болл", – зізнався Аль-Шейх.

Також його запитали, чи є можливість організувати згодом бій Олександра Усика (23-0, 14 КО) та 20-річного Мозеса Ітауми (11-0, 9 КО).

" Якщо у мене буде час, я хотів би у майбутньому побачити бій Мозеса Ітауми проти Олександра Усика, якщо українець не завершить кар'єру", – заявив функціонер.

Нагадаємо, сам Ітаума хотів би опинитися на рингу з українським чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO навіть якщо це буде спаринг.

Раніше Олександр Усик заявив, що саме Мозес стане наступним чемпіоном світу в надважкій вазі.