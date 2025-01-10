Наступний чемпіон світу за версією Усика хоче розділити ринг з українцем

20-річний британський боксер надважкої ваги Мозес Ітаума (11-0, 9 КО) хотів би опинитися на рингу з чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23−0, 14 КО), навіть якщо це буде спаринг.

Про це боксер розповів у коментарі The Ariel Helwani Show.

"Буде приємно розділити ринг з Усиком, навіть якщо це буде спаринг. Просто щоб сказати, що я ділив із ним ринг. Я ділив ринг з усіма, хто зараз на головній сцені. Єдиний, кого мені справді не вистачає – це Усик", – сказав Ітаума.

Нещодавно Мозес захистив свій титул WBO Intercontinental та здобув вакантний титул WBA International. На цей час у нього 11 з 11 перемог, 9 з яких він завершив достроково.

Раніше Олександр Усик заявив, що саме Мозес стане наступним чемпіоном світу в надважкій вазі.