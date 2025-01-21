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Аль аш-Шейх анонсував кард майбутнього вечору боксу в США за участі Гарсії та Хейні

Олексій Погорелов — 21 січня 2025, 10:13
Аль аш-Шейх анонсував кард майбутнього вечору боксу в США за участі Гарсії та Хейні
Туркі Аль аш-Шейх
Instagram Туркі Аль аш-Шейха

Голова Головного управління з питань розваг в Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх розповів, як виглядатиме кард вечору боксу в США.

Про це він повідомив в Instagram.

"Журнал The Ring з радістю оголошує про випуск першого карду боксу в США в травні 2025 року у співпраці з відеогрою Fatal Fury: City of the Wolves (на честь якої буде названий кард) та SNK Games", – написав Аль аш-Шейх.

Кард включає в себе три поєдинки:

  • Раян Гарсія проти Роландо Ромеро;
  • Девін Хейні vs Хосе Карлос Рамірес;
  • Мартін Баколе vs Ефе Аджагба.
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Більш детальну інформацію про місце проведення та точну дату буде повідомлено пізніше.

Раніше Туркі Аль аш-Шейх зробив несподіваний вибір, назвавши боксера, з яким має зустрітися колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа.

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