Аль аш-Шейх анонсував кард майбутнього вечору боксу в США за участі Гарсії та Хейні
Туркі Аль аш-Шейх
Instagram Туркі Аль аш-Шейха
Голова Головного управління з питань розваг в Саудівській Аравії Туркі Аль аш-Шейх розповів, як виглядатиме кард вечору боксу в США.
Про це він повідомив в Instagram.
"Журнал The Ring з радістю оголошує про випуск першого карду боксу в США в травні 2025 року у співпраці з відеогрою Fatal Fury: City of the Wolves (на честь якої буде названий кард) та SNK Games", – написав Аль аш-Шейх.
Кард включає в себе три поєдинки:
- Раян Гарсія проти Роландо Ромеро;
- Девін Хейні vs Хосе Карлос Рамірес;
- Мартін Баколе vs Ефе Аджагба.
Більш детальну інформацію про місце проведення та точну дату буде повідомлено пізніше.
Раніше Туркі Аль аш-Шейх зробив несподіваний вибір, назвавши боксера, з яким має зустрітися колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа.