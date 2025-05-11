Тренер Вайлдера оцінив перспективи Усика у реванші з Дюбуа

Тренер Деонтея Вайлдера Малік Скотт висловився про шанси Олександра Усика у реванші з Даніелем Дюбуа.

Американець поспілкувався із Boxing News.

"Люди мають деякі упередження щодо корпусу Усика, правильно? Якщо ви всі знаєте, що він не витримує таких ударів, то чому б їх не робити? Простіше говорити про це все з боку. Я мав понад 9 тренувальних таборів з Усиком – він має чудовий захист.

Якщо ви вважаєте, що достатньо бути просто великим, щоб побити Усика – це найбільша помилка у вашому житті", – вважає Скотт.

Окрім того, тренер висловив свій прогноз на майбутній бій.

"На мою думку, він переможе. Чому б і ні? Він зупинив його джебом в першому бою, а Дюбуа просто сидів на колінах і не вставав. Так, Дюбуа дуже сильний, він повертався після подібних ситуацій, бився дуже жорстко, і, попри всі прогнози, він не залишався на колінах і не здавався. Коли він боксував з Джарреллом Міллером, він був у пітьмі та в кінці побачив світло. Це не тест його характеру, але потрібно пам'ятати про такі випадки, як з Джо Джойсом. І потім з Усиком і джебом – потрібно пам'ятати про це. Потрібно ставити на Усика в цьому бою", – розповів американський фахівець.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше Тоні Беллью назвав свого фаворита у майбутньому реванші.