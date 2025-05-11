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Зірковий ексчемпіон світу: Усик – геній, який необхідний боксу

Руслан Травкін — 11 травня 2025, 11:02
Зірковий ексчемпіон світу: Усик – геній, який необхідний боксу
Тоні Беллью

Колишній британський боксер Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) похвалив Олександра Усика (23-0, 14 КО). Він вважає, що українець є фаворитом у реванші проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це він сказав у коментарі для TalkSport.

"Цей хлопець – феномен. Він ненормальний. Він геній, який потрібен боксу. Я не можу словами передати, наскільки він добрий і що він робить.

Зрештою, усе колись закінчується, але я не думаю, що Даніель Дюбуа здатен це зробити. Я знову обираю Усика. Вважаю, що він може зупинити Дюбуа. Він просто тебе прораховує. Його темп, його частота – на іншому рівні, порівняно з усіма іншими.

Цей хлопець вийшов у ринг проти височенного монстра Тайсона Ф’юрі – і прорахував його. Він бився з одним із найкращих панчерів у світі – Ентоні Джошуа — і зробив це двічі. Він уже перемагав Даніеля", – сказав Белью.

Британець також похвалив свого земляка, але не зміг навести аргументів на його користь.

"Дюбуа – великий сильний хлопець із неймовірною міццю. Я віддаю йому за це належне, він переміг безліч демонів, але він ще не показав нам, що може виконати цю роботу протягом 12 раундів. Я просто не бачу, що він зупинить Олександра Усика", – додав Тоні.

Белью та Усик провели бій у листопаді 2018 року. Усик нокаутував суперника наприкінці 8 раунду.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший двобій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Олександр Усик Тоні Белью Даніель Дюбуа

Олександр Усик

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