Лапін назвав наступного абсолютного чемпіона у надважкій вазі після відходу Усика
Сергій Лапін, тренер українського чемпіона світу WBC, IBO, WBA та WBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) вважає, що наступним королем дивізіону після відходу українця стане Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).
Цитує тренера Daily Mail.
"Ми розмовляли з Ентоні Джошуа про наші тренувальні табори, як вони проходять, і також про бокс загалом. Він дуже хороша людина, і нам подобається з ним спілкуватися. Він аналізує свої помилки.
Ми говорили про його відмінні боксерські навички, а також обговорювали його погляд і наш погляд на бокс. Ми маємо багато спільних думок і ідей про бокс, та віримо в нього і його здатність.
Вважаємо, що він чудовий боєць. Моя команда і я віримо, що після того, як Олександр завершить свою кар'єру, Ентоні Джошуа стане наступним абсолютним чемпіоном.
Він дуже хороший боєць і традиційний англійський джентльмен", – сказав Лапін.
Після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль. Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.
Осікується, що Ентоні зможе відновити повноцінні тренування у квітні-травні.