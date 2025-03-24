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Лапін назвав наступного абсолютного чемпіона у надважкій вазі після відходу Усика

Олександр Булава — 24 березня 2025, 17:50
Лапін назвав наступного абсолютного чемпіона у надважкій вазі після відходу Усика
Ентоні Джошуа та Мартін Баколе
Getty Images

Сергій Лапін, тренер українського чемпіона світу WBC, IBO, WBA та WBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) вважає, що наступним королем дивізіону після відходу українця стане Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).

Цитує тренера Daily Mail.

"Ми розмовляли з Ентоні Джошуа про наші тренувальні табори, як вони проходять, і також про бокс загалом. Він дуже хороша людина, і нам подобається з ним спілкуватися. Він аналізує свої помилки.

Ми говорили про його відмінні боксерські навички, а також обговорювали його погляд і наш погляд на бокс. Ми маємо багато спільних думок і ідей про бокс, та віримо в нього і його здатність.

Вважаємо, що він чудовий боєць. Моя команда і я віримо, що після того, як Олександр завершить свою кар'єру, Ентоні Джошуа стане наступним абсолютним чемпіоном.

Він дуже хороший боєць і традиційний англійський джентльмен", – сказав Лапін.

Після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль. Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

Осікується, що Ентоні зможе відновити повноцінні тренування у квітні-травні.

Ентоні Джошуа Олександр Усик Сергій Лапін

Ентоні Джошуа

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