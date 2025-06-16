Один удар може похитнути Усика: тренер непереможеного чемпіона дав прогноз на бій українця з Дюбуа

Тапу Опетая, батько і тренер чемпіона IBF у важкій вазі Джея Опетая, оцінив реванш між чемпіоном WBC, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі Олександром Усиком і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа.

Про це Опетая розповів у коментарі Boxing King Media.

Тренер вважає українця фаворитом, але британець може перемогти завдяки лакі-панчу.

"Може повторитися ситуація, схожа на бій Джастіса Хані з Фабіо Вордлі. Якщо Дюбуа влучає одним ударом у підборіддя, Усика може похитнути. Усик не любить, коли по ньому влучають, я це точно знаю. Усика легко можна потрясти. Коли по ньому влучають, його заносить у різні боки. Але потрібно влучити. Попереду на нас чекає дуже хороший поєдинок. Думаю, перемога все ж залишиться за Усиком, хоча можливо все", – заявив Опетая.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа 2 пройде у Лондоні 19 липня.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше своїм прогнозом на поєдинок поділився ексчемпіон світу Тоні Беллью.