Український тренер: Проти Усика у грудні вийде найкраща версія Ф’юрі

Заслужений тренер України з боксу Михайло Зав’ялов вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) зробить висновки та належно підготується до реваншу проти Олександра Усика (22-0, 14 KO).

Про це він заявив в інтерв'ю для сайту Sport24.ua.

"В Усика підібрана команда професіоналів. Він не вперше надовго заїхав до табору на кілька місяців. Програма підготовки розписана на кожен день. Його поступово виводитимуть на пік форми. За таким графіком він і став чемпіоном світу в двох вагових категоріях.

У команді українця розуміють, що друге протистояння не буде схоже на перше. Ф’юрі дуже талановитий боксер. Коли у формі, то добре рухається, завдає багато ударів і досягає цілі. Після поразки він зробив висновки. Тому треба очікувати, що проти Усика в грудні вийде краща версія Тайсона.

З Ф’юрі вони майже однолітки, тож перебувають у рівних умовах. А переможе той, хто краще підготується, - сказав Зав’ялов.