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Тренер Баколе: Мій підопічний знищить Усика

Андрій Яросименко — 13 жовтня, 15:40
Тренер Баколе: Мій підопічний знищить Усика
Олександр Усик
Getty images

Тренер конголезького надважковаговика Мартіна Баколе (21-1, 16 КО), Біллі Нельсон вважає, що його підопічний переможе

Його слова наводить SecondsOut.

"Усик не битиметься з Мартіном, і я анітрохи не здивуюся, якщо Даніель звільнить пояс, щоб не битися з ним. Вони вже зустрічалися у ринзі один з одним раніше. Мартін знищить Усика і Даніеля Дюбуа.

Мартін був не в повній формі, коли він спарингував з Даніелем, приблизно на 70%, і провчив його. Зупинив його, змусив кинути та зламав йому ніс. Це факт. Мартін вже розповів людям, що сталося. Я був там. Баррі МакГіган був там. Я не брешу.

І він також зупинив Усика, як він сказав вам раніше, хоча мене там не було. У будь-якому випадку, це був би фантастичний бій. Усик номер один у світі не просто так", – сказав Нельсон.

Нагадаємо, свій останній поєдинок Баколе провів проти американця Джареда Андерсона, якого він переміг достроково, у третьому раунді.

Усик востаннє бився у травні 2024 року, коли здолав британця Тайсона Ф'юрі у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Олександр Усик Даніель Дюбуа Мартін Баколе

Олександр Усик

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