Тренер Ф'юрі розповів про план на реванш з Усиком

Шугар Хілл Стюард, тренер колишнього чемпіона світу Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО), розповів, що перед реваншем з чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO і IBO Олександром Усиком (22-0, 14 KO) готує свого бійця до того, щоб не провалюватися, як у 9 раунді першого поєдинку.

Слова тренера наводить портал Boxing News 24:

"Я не дивився запис першого бою. Я лише знаю, що Тайсона зловили у дев'ятому раунді, і я хочу це виправити.

Я не цікавлюся вагою. Важковаговики можуть битися в тій вазі, в якій їм комфортно. Тайсон Ф'юрі був у формі до цього бою. Не треба казати: "Я не був у формі", тому що тоді це буде схоже на виправдання. Він був у формі для цього бою, і його зловили в дев'ятому раунді. Я не знаю, що ще можна сказати.

Не бути пійманим у дев'ятому раунді – ось план. І в інших раундах теж. Просто не попадись. Саме так я думав перед цим боєм. Нічого не змінилося. Не більше і не менше. Чемпіон, яким він є, великий боєць, яким він є, був ще один великий боєць. Ви побачили класний бій".

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.