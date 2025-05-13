Тренер Джошуа обрав фаворита реваншу Усик – Дюбуа

Тренер Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) Бен Девісон поділився очікуваннями від реваншу Усик – Дюбуа. Він віддає перевагу українському боксеру.

Про це Девісон сказав у коментарі для BoxingNow.

"Я вважаю, що підхід Дюбуа буде схожим. Він би перемагав у першому бою, якби більше атакував Усика, але це дуже складна річ для реалізації.

Я розумію, як легко про це говорити – дій так, атакуй так. Якби це було так легко, то хтось уже зробив би це. Це цікавий бій. У мене фаворит Усик, і я вважаю, бій виглядатиме приблизно так, як і перший.

Я вважаю, Усик переможе. Я вважаю, є потенціал зламати Дюбуа так, як він зробив у першому бою. Але Дюбуа – великий сильний хлопець. Якщо він донесе істотні удари, буде здатний зблизитися і накинутися на нього, то, звичайно, він має потенціал позбутися будь-якого опонента", – заявив фахівець.