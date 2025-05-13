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Тренер Джошуа обрав фаворита реваншу Усик – Дюбуа

Руслан Травкін — 13 травня 2025, 14:04
Тренер Джошуа обрав фаворита реваншу Усик – Дюбуа
Бен Девісон
Скриншот

Тренер Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) Бен Девісон поділився очікуваннями від реваншу Усик – Дюбуа. Він віддає перевагу українському боксеру.

Про це Девісон сказав у коментарі для BoxingNow.

"Я вважаю, що підхід Дюбуа буде схожим. Він би перемагав у першому бою, якби більше атакував Усика, але це дуже складна річ для реалізації.

Я розумію, як легко про це говорити – дій так, атакуй так. Якби це було так легко, то хтось уже зробив би це. Це цікавий бій. У мене фаворит Усик, і я вважаю, бій виглядатиме приблизно так, як і перший.

Я вважаю, Усик переможе. Я вважаю, є потенціал зламати Дюбуа так, як він зробив у першому бою. Але Дюбуа – великий сильний хлопець. Якщо він донесе істотні удари, буде здатний зблизитися і накинутися на нього, то, звичайно, він має потенціал позбутися будь-якого опонента", – заявив фахівець.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді Олександр здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

У тому двобої британський боксер відправив українця в нокдаут забороненим ударом нижче поясу, через що суперечки тривають й досі.

Раніше Дюбуа дуже зухвало висловився про те, що буде "бойовою машиною" у другому поєдинку з Олександром.

Ентоні Джошуа Олександр Усик Даніель Дюбуа

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