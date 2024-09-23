Я кидаю їм виклик: Тренер Дюбуа вимагає бою з Усиком

Тренер чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Дон Чарльз вимагає реваншу з володарем титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Цитує тренера Queensberry Promotions.

"Я кидаю їм виклик, щоб вони знову привели Усика. Я кидаю їм виклик", – заявив Чарльз.

Нагадаємо, Дюбуа, після перемоги над Ентоні Джошуа, заявив, що хотів би провести другий бій проти Олександра Усика.

Перший поєдинок між британцем та українцем відбувся 26 серпня 2023 року та завершився перемогою українця нокаутом у 9-му раунді. Двобій запам’ятався скандальним ударом Дюбуа нижче пояса.

Наступною зустріччю Усика стане реванш проти Тайсона Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня. У першому бою українець переміг Ф'юрі в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. У реванші цей статус не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.