Це не вперше: Чарльз – про хворобу Дюбуа, через яку скасували бій з Паркером

Тренер володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Дон Чарльз заявив, що британець вже не вперше хворіє перед важливими поєдинками.

Цитує тренера Boxing News.

Зазначимо, що Дюбуа знявся за два дні до бою проти Джозефа Паркера. У 27-річного британського боксера виявили вірусну інфекцію.

"Мені зателефонував його батько і сказав, що Даніель не дуже добре себе почуває. Тож ви не можете дозволити йому битися і захищати свій титул, якщо він нездужає. Ми не мачо, ми розсудливі люди.

Це не перший раз, коли таке трапляється. За чотири тижні до бою з Усиком у Дюбуа пересохло горло, тому ми відсторонили його на чотири дні, перш ніж відновити тренування. Так само було і перед боєм з Хрговичем. Знову ж таки, у нас був час, щоб відсторонити його від тренувань на кілька днів.

Якби це сталося за тиждень до бою з Паркером, то, можливо, ми б розглянули можливість продовження підготовки і дали б йому кілька днів, щоб вивести хворобу з організму. Але його гланди були розпухлими, його трохи лихоманило", – розповів Чарльз.