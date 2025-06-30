Ми його розгадали: тренер Дюбуа – про реванш з Усиком

Тренер Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Дон Чарльз вважає, що його команда розгадала всі задуми Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Про це тренер розповів у коментарі Queensberry Promotions.

"Залізти йому в голову? Ні, я намагаюся встановити правду. Бо правда завжди робить вас вільними. Очевидно, ми зачепили його за живе, і він поводився дуже нехарактерно. Він жартував, йому подобається грати роль клоуна, фокусника, він танцюрист і таке інше. Він немов змінює кольори.

У глибині душі він знає, що ми його розгадали, тому що, як я сказав, він як хамелеон, який змінює кольори, щоб влитися в середовище. Він знає, що ми його розгадали. Усі ці акторські ігри він використовує як димову завісу, щоб приховати те, що відбувається", – розповів Чарльз.