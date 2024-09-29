Отримав би "Оскар": тренер Дюбуа назвав Усика фальшивкою та брехуном

Тренер чемпіона світу за версією IBF у суперважкій вазі британця Деніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) Дон Чарльз несподівано згадав торішній поєдинок свого підопічного проти українця Олександра Усика (22-0, 14 КО), в якому Дюбуа зазнав дострокової поразки.

У коментарі talkSport Чарльз назвав Усика фальшивкою та брехуном.

"Усик – фальшивка. Це винятковий боксер, але він фальшивка, брехун та шахрай. Цей хлопець каже, що він богобоязлива людина завжди хреститься. Але якщо ти віриш у того ж Бога, що й я, то одна з десяти заповідей свідчить, що не можна обманювати.

То ти вже визначся, віриш ти у Бога чи ні? Тому що якщо так, то за його обман і вдавання, коли Деніел його поклав на настил, він має отримати "Оскар". Я кидаю Усику виклик знову вийти у ринг із Дюбуа", – заявив Чарльз.

Нагадаємо, Дюбуа, після перемоги над Ентоні Джошуа, заявив, що хотів би провести другий бій проти Олександра Усика.

Перший поєдинок між британцем та українцем відбувся 26 серпня 2023 року та завершився перемогою українця нокаутом у 9-му раунді. Двобій запам’ятався скандальним ударом Дюбуа нижче пояса.

Наступною зустріччю Усика стане реванш проти Тайсона Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня. У першому бою українець переміг Ф'юрі в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. У реванші цей статус не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.