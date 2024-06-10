Тренер Дюбуа закликав Джошуа прийняти бій проти Даніеля

Володар тимчасового титулу IBF у суперважкій вазі Даніель Дюбуа хоче отримати поєдинок проти ексчемпіона світу Ентоні Джошуа, який свій наступний бій проведе 21 вересня.

Про це розповів тренер британця Дон Чарльз в коментарі Boxing-Social.

"Я знаю Джошуа особисто, під керівництвом Бена Девісона він став значно кращим. У нас немає впевненості, що ми поб’ємо його, як і в нього щодо нас. Громадськість, звичайно, має право на свою думку, але відростіть яйця та зробіть крок вперед. Суперником Джошуа має стати Даніель Дюбуа. Ми готові", - сказав Чарльз.

Нещодавно повідомлялося, що команди Джошуа та Дюбуа працюють над організацією бою.

Напередодні Даніель достроково переміг Філіпа Хрговича та став тимчасовим чемпіоном світу за версією IBF. Повноцінним володарем титулу є українець Олександр Усик (22-0, 14 КО), який вже перемагав Дюбуа достроково в серпні 2023 року.