Поважайте історію: тренер колишнього суперника Ломаченка заступився за Тайсона

Білл Хейні, батько та тренер чемпіона світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Девіна Хейні, став на захист Майка Тайсона після його поразки у бою проти блогера Джейка Пола.

Свої думки він опублікував у соцмережі "Х" (Twitter).

"Бокс живий. Майк Тайсон - легенда, яка об'єдналася з Джейком Полом - інфлюєнсером, який став боксером. Разом вони побили рекорд за найбільшою кількістю глядачів в історії. Ви все просуваєте цю нісенітницю "Мені шкода Майка"? Готовий посперечатися, що ви боїтеся сказати йому це в обличчя. Ваш вогонь згасне швидше, ніж ви зачепите його почуття", – написав Білл Хейні.

Boxing is alive. Mike Tyson, a legend, teams up with Jake Paul, an influencer turned boxer, and shatters records with the biggest gate in history. Y’all pushing this ‘feel sorry for Mike’ nonsense? I bet you’re too scared to tell him to his face and get fire slapped outta you… — Bill Haney (@BillHaney77) November 17, 2024

Зазначимо, що бій завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).

Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.